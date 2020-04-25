Sezon biter Zanka gelir

Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Lutz Pfannenstiel, takımda kiralık olarak oynayan birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını ve satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen 30 yaşındaki oyuncunun da bu isimler arasında olduğunu açıkladı.

Ülkesi Danimarka’nın basınına açıklama yapan Zanka, “Bir gün yeniden Kopenhag’a dönme fikrim var. Fenerbahçe’de Damien Comolli gidince ayrılma kararı aldım. Beni seçen kişi gidince, benim de kalma gerekliliğim kalmadı. Kulübün finansal problemleri de vardı” diye konuştu. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi ise 2022’de bitiyor.



