Sezon başı gelmişti! Galatasaray o ismi gönderiyor

Galatasaray'da bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi de Şener Özbayraklı oldu. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu, geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle ligde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim'in raporunun ardından sezon sonu Şener ile yollar ayrılmasına karar verildiği ifade ediliyor.

Mariano'nun formsuz olduğu sezonun ilk yarısında da formayı alamayan 30 yaşındaki oyuncu, beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, Şener'le yaz transfer döneminde 2 yıllık kontrat yapmıştı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 6 milyon TL kazanıyor.

Kariyerine Arsinspor altyapısında başlayan Şener Özbayraklı, 2015 yılında Bursaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Milli futbolcu, sezon başında da bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.