Antalya'da yarın başlayacak Judo Grand Prix'e 75 ülkeden 485 sporcu katılacak. Turnuva bugüne kadar yapılan Grand Prix'lere göre en yüksek katılım Türkiye'de olacak. Üst düzey olimpik sporcuların da katılacağı Grand Prix'te derece yapan sporcular, Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı alacak.

Turnuva öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, hazırlıkların tamamlandığını anlattı. Türkiye Judo Milli Takımı'nın 2019 Antalya Grand Prix'e çok iyi hazırlandığını dile getiren Sezer Huysuz, "Antalya Grand Prix'e 75 ülkeden 485 sporcu katıldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren müsabaka. Bu müsabakalardan alınacak puanlar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmemizde ve dünya sıralamasındaki yerimizi belirleyici. Olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu sporcular katılacak. Katılım sayısı ve sporcu kalitesi çok yüksek bir turnuva" dedi.

"KOTAMIZI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ"

Turnuva için sporcular, hakemler ve delegelerle 100 ülkeden bin civarında sporcu ve yakınının Antalya'ya geldiğini kaydeden Sezer Huysuz, şunları söyledi:

"Bizim için çok önemli bir turnuva. Şu anda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için 5 olan kotamızı 8'e çıkarmak istiyor. Buradan alınacak madalyalar hepsi puan. Bizim takımızda kotaya çok yakın sporcular var. Antalya Grand Prix'e 38 sporcu ile katılıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Amacımız burada iyi puanlar alıp, dünya sıralamasındaki yerimizi belirlemek."

"TÜRK SPORCULAR SIRALAMADA ÜSTTE"

Dünya sıralamasında Türk sporcuların üst sıralarda yer aldığına dikkati çeken Sezer Huysuz, "Biz üç isimin dünya sıralamasındaki başarısıyla olimpiyatlarda madalya alacak gözüyle bakıyoruz. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3 madalya kazanabilecek sporcumuz hazırlıklarını sürdürüyor. Bunu başaracağımızı düşünüyorum" dedi.

Yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak 2019 Antalya Grand Prix'i 7 Nisan'da sona erecek. 14 kategoride mücadele edecek sporculardan dereceye girenlere toplam 100 bin dolar ödül verilecek.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)