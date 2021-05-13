Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde nisan ayında Antalya Grand Slam’ı düzenlediklerini ve Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarını başarılı bir şekilde organize ettiğini hatırlattı.

"Öncelikle Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun tüm federasyonlara yaklaşımının karşılığında başarıların geldiğini kamuoyu gözlemlemekte." diyen Huysuz, "Pandemi döneminde ülkemizde yapılan organizasyonların, belirlenen sağlık kuralları içinde gerçekleşmesi takdirle karşılandı. Türkiye, sporda her türlü faaliyet ve yarışmayı başarıyla yerine getirebileceğini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Huysuz, Antalya’nın spor kenti olarak değer bulmasının ülkeye ayrı bir önem kazandırdığını belirterek, "Daha önce Antalya’da grand prix olarak gerçekleştirdiğimiz bu büyük organizasyonu bir adım daha ileriye taşıyıp grand slam kategorisine çıkarttık. Bu da judo organizasyonları adına önemli bir gelişme oldu." dedi.

Kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit ve erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak’ın Türkiye’ye tarihinde üçüncü kez bir Avrupa Judo Şampiyonası’ndan 2 altın madalya birden getirdikleri hatırlatılarak, bu başarının nasıl geldiğinin sorulması üzerine de Sezer Huysuz şöyle konuştu:

"Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde uluslararası müsabakaların salgının seyrine göre gerçekleştirilebileceği öngörüsüyle, olimpik kadroda bulunan judocularımızı periyotlar halinde kamplara aldık. Yurt içi ve yurt dışı ortak çalışmalar neticesinde sporcularımızın moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya çalıştık. Nitekim Antalya’da yapılan grand slamın ardından Avrupa Şampiyonası’nda hedeflerimize yakın sonuçlar elde ettik. Özellikle Lizbon’da iki judocumuzun Avrupa şampiyonluğu elde etmesi, ülkemizi, bakanlığımızı ve bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Tabi bu başarılar olimpiyatlar için bizi daha da umutlandırıyor."

"Olimpiyatlarda ilk üç içinde derece yapabilecek sporcularımız var"

Avrupa Şampiyonu Vedat ve Kayra’nın 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota kazanmalarına ilişkin de Huysuz, "Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanacak judocuları, hazirandaki Büyükler Dünya Şampiyonası’ndan sonra kesinleştirecek. Şu anda erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, 6 bin 392 puanla olimpik sıralamada üçüncü. Kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit ise 5 bin 906 puanla direkt listede yer alıp, olimpik sıralamada o da üçüncü durumda. Her iki judocumuz da olimpiyat oyunlarında kura çekiminde ilk üç içinde olmaları nedeniyle avantajlı." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Huysuz, Macaristan’da 6 Haziran’da başlayacak Dünya Şampiyonası’nın olimpiyatlar öncesinde önemine işaret ederek, "Tokyo açısından son viraj olarak görülen dünya şampiyonasında, olimpiyatlara katılacak kadromuz bir anlamda muhtemel rakipleriyle provalarını yapacak. Şampiyona için olimpik kadın millilerimiz Slovenya’da, erkek milli takımımız ise Gürcistan’da kampta çalışıyor." dedi.

Kota beklentilerinin yüksek olup olmadığının sorulması üzerine de Başkan Huysuz, "Son puan durumuna göre erkeklerde 4, kadınlarda 2 judocumuz Tokyo Olimpiyatları listesinde yer alıyor. Bu sayı 7 veya 8’e çıkabilir. Türk sporunun madalya lokomotifi federasyonları içinde yer alan Judoda, bu sene olimpiyatlarda ilk üç içinde derece yapabilecek sporcularımız var." şeklinde konuştu.

"Gül Kader Şentürk ve Kayra Sayit olimpiyatlara direkt katılacak isimler arasında"

Kadın milli judocuların da kendilerini gururlandırdıklarını anlatan Sezer Huysuz, "Dünya Şampiyonası öncesi puanlamada 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 78 kiloda Kayra Sayit, olimpiyatlara direkt katılacak isimler arasında. 52 kiloda İrem Korkmaz da Dünya Şampiyonası’nda iyi bir puan alabilirse, kadın katılım sayımız 3’e yükselecek." dedi.

Milli judocuların hazırlıkları sırasında şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları’nı da düşündüklerini anlatan Huysuz, "Olimpik kadroda yer alan judocularımız pandemi sürecinde maç takvimine göre müsabakalara katıldı. 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek isimleri şimdiden motive edecek çalışmalar içindeyiz. Son dönemde büyükler düzeyinde grand slam turnuvalarında yer verdiğimiz sporcularımız, 2024 ve 2028 olimpiyatlarına katılabilecek adaylar arasında." diyerek sözlerini tamamladı.

AA