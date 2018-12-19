Türkiye Judo Federasyonu Türkiye Büyükler Judo Şampiyonası, Spor Toto Süper Lig ve Yükselme Müsabakaları, 20-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Şampiyonada 57 ilden 226'sı kadın, 400'ü erkek olmak üzere 626 sporcu mücadele edecek.

10 bin kişilik Spor Salonu’ndaki müsabakaların kadınlarda 47, 48, 52, 63, 70, 78 ve +78, erkeklerde ise 60, 66, 73, 81, 90, 100 ve +100 kiloda yapılacak. Sporcular ise şampiyona öncesi salonda hazırlıklarını sürdürdü.

Hazırlıkları takip eden Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Antalya’da 2019 yılının milli takım seçmelerini yapacaklarını belirterek, ayrıca 2020 yılındaki olimpiyatlara katılacak olan sporcuların da seçmesinin olacağını kaydetti.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın ardından Türkiye Süper Lig’in müsabakalarının olacağını dile getiren Huysuz, “Burada bizim 16 erkek, 16 kadın olmak üzere Süper Lig’de yer alan takımların müsabakaları olacak. O liglerde de gelecek yıl ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecekler” diye konuştu.

"626 sporcu katılıyor"

57 ilden 400 erkek, 226 kadın sporcunun katıldığını kaydeden Huysuz,” 626 sporcu katılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na sayılı günler kaldı. Bizim olimpiyat kotasında olan 5 sporcumuz var ama buna 3 sporcu daha ekleyebiliriz. 2020’de 8 sporcuyla olimpiyatlara katılacak bir kafileyi hazırlıyoruz. Buradaki genç, ümit ve büyük sporcularımız milli takıma girerek ülkemizi temsil edecekler. Temennimiz güzel, çekişmeli judo ahlakına yakışan müsabakaları bitirip milli takımı oluşturmak istiyoruz” dedi.

"10-12 sporcu olimpiyat kotası kovalıyor"

Son iki yıldır alt yapıya büyük yatırım yaptıklarını işaret eden Huysuz, ”10-12 sporcu olimpiyat kotasını kovalıyor. Antalya’da yeni yetenekleri ortaya çıkarıp 2020 ve 2024 hedeflerimiz çerçevesinde takımımızı oluşturacağız” ifadelerine yer verdi.

2018 yılı yorumu

2018 yılının judo açısından başarılı geçtiğini aktaran Sezer Huysuz, “Bu yıl 200’ün üzerinden uluslararası madalyamız var. Bunların 32 tanesi Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve gelişen büyük turnuvalardan aldık. 17 yıl aradan sonra Büyükler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya aldık. Gençler Dünya Şampiyonasından bir altın, bir bronz madalya aldık o da 25 yıl sonra. Bir de gençlerde Dünya Şampiyonu çıkarttık. Avrupa Şampiyonası'nda ümitlerimizle 8 madalya ve takım halinde 3’üncü olduk. Gençlerde altın madalya kazandık. 32 madalya kazanmış olduk. Bu da bizim için bu yıl rekordu. Her girdiğimiz uluslararası müsabakayı madalya ile tamamladık. Geldiğimiz nokta bizi sevindirdi” diye konuştu.

"Sporcu sayısı"

Geçen yılı 21 bin 300 aktif sporcu ile tamamladıklarını bu yıl ise 25 bini bulduklarını kaydeden Huysuz, “Lisanslı sayısı geçen yıl 96 bindi, bu yıl 105 bin 110 bin aralığında tamamlayacağız. Bu sayılar arttıkça elit sporcular ortaya çıkıyor. 2018 yılında onurlandık” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA