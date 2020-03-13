Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Guido Senia için İçişleri Bakanlığı devrede!
Şeyma Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia’nın İtalya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Corona virüs önlemleri çerçevesinde 14 gün karantina kuralına uymaması büyük tepki çekerken olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın devreye girdiği öğrenildi.
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte gece objektiflere takıldı. İkilinin bu görüntüsü ise büyük tepkiye neden oldu.
Çünkü İtalyan Guido Senia’nın İtalya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Corona virüs salgınına önlem nedeniyle 14 günlük karantina kuralına uymadığı belirtildi.
Tepkiler sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık ise İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini belirterek, Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin İtalya’dan gelmesi nedeniyle ya deport edilmesi ya da 14 günlük karantinaya gireceği belirtildi.