Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte gece objektiflere takıldı. İkilinin bu görüntüsü ise büyük tepkiye neden oldu.

Çünkü İtalyan Guido Senia’nın İtalya’dan Türkiye’ye geldikten sonra Corona virüs salgınına önlem nedeniyle 14 günlük karantina kuralına uymadığı belirtildi.

Tepkiler sonrası gazeteci Candaş Tolga Işık ise İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini belirterek, Şeyma Subaşı’nın sevgilisinin İtalya’dan gelmesi nedeniyle ya deport edilmesi ya da 14 günlük karantinaya gireceği belirtildi.