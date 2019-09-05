Şeyma Subaşı'nı anlatan 'Sadece Şeyma' kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi de bir okur, Şeyma Subaşı'nı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.

KASTIM YOK

Savcılık, ihbar nedeniyle Şeyma Subaşı'nı ifadeye çağırdı. Şeyma Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi:

"Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur."

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre soruşturma sürüyor.