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  • Şeyma Subaşı'ndan Burning Man Tepkisi! Trump'a mesaj gönderdi

Şeyma Subaşı'ndan Burning Man Tepkisi! Trump'a mesaj gönderdi

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Burning Man Festivali'ni iptal etmek isteyen Trump'a "Lütfen Burning Man'i iptal etme" mesajıyla seslendi. Subaşı, ayrıca hakkında yapılan haberleri de eleştirdi.

11 Nisan 2019, Perşembe 13:03 Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı'ndan Burning Man Tepkisi! Trump'a mesaj gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, her yıl gerçekleştirilen ve Şeyma Subaşı'nın yakından takip ettiği Burning Man Festivali'nin düzenlendiği alana 16 km uzunluğunda duvar inşa etmek istediğini açıkladı. Ayrıca Trump, geçtiğimiz aylarda festivali iptal edebileceğini ifade etmişti.

HABER YAPANLARI AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Şeyma Subaşı, her yıl katıldığı festivalin iptal edileceği haberlerine sosyal medya hesabından Trump'a "Lütfen Burning Man'i iptal etme" mesajıyla paylaşım yaptı. Subaşı, hakkında yapılan haberleri de"Her zaman aptal haberleri yapmak" notuyla ağır bir şekilde eleştirdi.

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