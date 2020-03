Şeyma Subaşı kimdir, kaç yaşında? Şeyma Subaşı nereli?

Coronavirüs salgını yüzünden kendiSİni eve kapatan birçok ünlü isim sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Instagram hesabından her anını paylaşan Şeyma Subaşı, evde olduğu sürede canı sıkılınca TikTok uygulamasında hesap açtı. Yaptığı her hareketi gündem olan Subaşı, sınırları zorlayarak paylaşım yaptı. Her zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın altında sadece iç çamaşırı olduğunu gören takipçileri ise adeta çileden çıktı. Gelen tepkilere tepkisiz kalamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını kapattı.

Ancak Subaşı'nın ayrılığı kısa sürdü ve yeni bir dans videosu çekerek hesabını yeniden açtı. Yeni cesur dans videosunu Instagram hesabından da paylaşan Subaşı, TikTok'a geri döndüğünün müjdesini verdi. Subaşı yeni videosunda sporcu atleti ve taytıyla dans etti.

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 doğumludur. Var mısın Yok musun yarışması ile tanınan Şeyma Subaşı, yarışmadan 69 bin TL kazanmıştır. Yarışmadan sonra çeşitli projelerde yer alan Şeyma Subaşı, moda tasarımcılığı yapmaktadır. " Yok Böyle Dans " adlı yarışma da, Acun Ilıcalı Moda Tasarımcısı olarak görev vermiştir. Yarışmacıların kostümlerini hazırlayarak, burada daha fazla kendini göstermeyi başarmıştır. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.