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  • Şeyma Subaşı ile Oğulcan Engin arasında restleşme!

Şeyma Subaşı ile Oğulcan Engin arasında restleşme!

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini geçtiğimiz aylarda noktalayan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşı Oğulcan Engin ile ilgili kararını verdi.

03 Ocak 2019, Perşembe 17:32
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Şeyma Subaşı ile Oğulcan Engin arasında restleşme!

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açmış ve Meksika'nın Tulum sahilinde Fransız DJ Guido Senia ile sevgilisiyle objektiflere takılmıştı.

ESKİ DOSTUNU SİLDİ

Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Oğulcan Engin tarafından sosyal medya hesaplarından takipten çıkarılan Subaşı, Engin'i affetmedi ve eski dostunu sildi.

YORUMLARI FİLTRELEDİ

Öte yandan, sosyal medyayı çok sık kullanan ve tatilinden kesitleri Instagram hesabından paylaşan Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aldığı nafaka ile ilgili gelen yorumları filtreledi. Subaşı'ya sadece, takip ettiği arkadaşları yorum yapabiliyor.

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