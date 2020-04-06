Şeyma Subaşı corona virüse isyan etti

Geçtiğimiz ay yurt dışından gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte karantinaya giren Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, babası Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik'e gitmişti. Corona virüs salgınının etkisini arttırması ve okulların da kapanmasıyla bir aydan uzun süredir kızından ayrı kalan Subaşı, duygusal günler geçiriyor.

'Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım?'

Şeyma Subaşı son olarak ağlarken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Sosyal medya fenomeni, bu kareye; "Gerçekten neden mi kilo verdim, mutsuzum ve depresyondayım? Kızımı görmek istiyorum. Her gün ağlıyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona" notunu düştü.

Kızı Melisa ile daha öncesinde çekilmiş pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Subaşı, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık 1 aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın. Sağlıklı ve mutlu olması önemli olan biliyorum ama işte, kalp ve boğaz düğümleniyor bir süre sonra. Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek için müzik açıp, spor yapıp, dans edeceğim kendi kendime."

Sevgilisi Guido Senia ile 14 gün karantinada kalma kuralına uymayan Subaşı, ardından corona virüs testi yaptırmıştı.

Test sonuçları negatif çıkan ikili, ardından 15 gün boyunca karantinaya girmiş ve evden çıkmamışlardı.

Geçtiğimiz hafta karantina süreci biten Subaşı, 17 gün sonra ilk defa dışarı çıkıp, market alışverişi yapmıştı.