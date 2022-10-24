Seyit Mehmet Özkan’dan TFF’ye Altay ve Bursaspor çağrısı

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden bir yazı yayımlayarak Altay ve Bursaspor gibi kulüplerin aldığı transfer yasaklarıyla birlikte filiz lisans çıkaramaması hakkında Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Eski TFF Başkanı Mahmut Özgener’e çağrı yaptı.

“Çocuklarımız bu cezanın dışında tutulamaz mı?”

Dün Altay U14 Takımı ile Altınordu U14 Takım arasında oynanan maçı izlemek için tribüne gittiğini ve orada Altay A Takımı’nın FIFA’dan aldığı transfer yasağıyla birlikte altyapıdaki futbolcularına amatör lisans çıkaramadığını öğrendiğini belirterek, “Borcu yapan profesyonel şube olduğuna göre, A takıma transfer yasağı tamam da, çocuklara ceza niye? Yetişkinler kötü yönettiler diye 12, 13, 14 yaşındaki bir çocuğun Altay forması giymesine engel olmak niye? Bu kararları biz yetişkinler alıyoruz Korumamız gereken ilk varlığımız çocuklarımız değil mi? Çocuklarımıza hiçbir şekilde anlatamayacağımız, çocuklara da amatör lisans çıkarılmaması, bu cezanın dışında tutulamaz mı” dedi.

“Türk futbolunun iki tane kalın damarını kesmekle eşdeğer”

Altay ve Bursaspor gibi Türk futbolunun iki büyük çınarının gözlerinin önünde eriyip gitmesine gönlünün hiç razı olmadığını söyleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ceza sebebiyle Altay’ın, Bursaspor’un 12, 13, 14, 15 yaşındaki bir çocuğa lisans çıkaramamasının ne manası var. Türk futbolunun iki tane kalın damarını kesmekle eşdeğer. Vallahi billahi içim acıyor!.. Hadi toplayalım çocukları bir araya, biz de karşılarına geçelim, anlatalım bu zorunluluğu ‘Bu Toprakların Çocukları’na. Hiçbirimiz anlatamayız!”

“Gelin hep birlikte Zürih’e gidelim”

Türk futbolunun 108 yıllık çınarı Altay’ın ve Anadolu’nun sporcu yatağı Bursaspor’un yüzlerce futbolcu yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini hatırlatan Özkan, çağrısını şu sözlerle sonlandırdı: “Gelin hep birlikte gidelim Zürih’e.. Oturalım sayın Infantino’nun karşısına, bizim ülkemize has hoş görülebilir bir mazeret sunalım. Ülkemize bir defalığına bir ‘Sarı kart’ göstersinler. Transfer yasağı, sadece profesyoneller için geçerli olsun, futbolun tabana yayılmasına mani olacak bir sebebe dayanak olmasın. Ben ciddi, ciddi, üzülüyorum Şenes Ağabey. Ben gerçekten dün çok sıkıldım Mehmet Bey Başkanım. Yanımda keşke siz de olsaydınız Servet Bey dostum. Hele ki siz Mahmut Bey kardeşim, ‘Altay’ın Varlığı’ için siz bu işe soyunun, siz bu işi "iş" edinin. Lütfen!”

İHA