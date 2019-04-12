Kavacık’taki Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Neden iyi birey, iyi futbolcu, iyi vatandaş" isimli panelde konuşan Seyit Mehmet Özkan, "12. yılımızı yaşıyoruz. Altınordu markasını Avrupa’ya taşıdık. Bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Özkan, takımda yabancı futbolcu oynatmadıklarını ve bundan sonra da oynatmayacaklarını kaydederek, "Bu topraklardan kazandıklarımızı bu topraklara harcamaya devam edeceğiz. Birkaç yıl içinde planlarımız doğrultusunda Altınordu A Takımı’nda yalnızca öz kaynağımızdan yetişen futbolcular yer alacak. Dışarıdan da yerli oyuncu almayacağız. Altınordu, yetiştirdiği oyuncuları Avrupa’ya ihraç eden, milli takıma da katkı sağlayacak önemli bir Türkiye projesidir." ifadelerini kullandı.

"Çağlar, İngilizce sınavını geçti ve ilk 11’e alındı"

Seyit Mehmet Özkan, Altınordu altyapısında yetişen ve sezon başında Alman ekibi Freiburg’dan İngiltere Premier Lig takımı Leicester City’ye transfer olan Çağlar Söyüncü ile ilgili de önemli bir detayı paylaştı.

Özkan, Çağlar’ın Leicester City’de İngilizce ile ilgili problem yaşadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Altyapımızda İngilizce eğitimine büyük önem veriyoruz. Bunun önemini size şöyle anlatabilirim. Çağlar Söyüncü, Leicester’da ilk 11’e giremiyordu. Şaşırdım ve Leicester’ın bir yöneticisi ile konuştum. O da Çağlar’ın İngilizce konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi. Çağlar, İngilizce sınavını geçti ve ilk 11’e alındı. Geçtiğimiz hafta ilk 11’de yer aldı. İngilizce sınavından 70 alarak geçer not aldığını öğrendim. Futbolda iletişim çok önemli. Kaleci Schmeichel, konuşamadığı önündeki adama nasıl güvensin, kendini nasıl rahat hissetsin."

Panel, Seyit Mehmet Özkan’ın öğrencilerden gelen soruları yanıtlaması ile sona erdi.