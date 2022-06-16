Seyit Mehmet Özkan: A Takımın başarısızlığını çocuklar çekmesin

Ankara’daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda söz alan Başkan Özkan, seçime tek aday olarak katılan Mehmet Büyükekşi’yi tebrik etti.

“ Bursaspor ’un başına gelen başka bir kulübün başına da gelebilir”

TFF Akademi Ligleri’nin 2008-2009’da TFF eski başkanlarından rahmetli Hasan Doğan döneminde kurulduğunu hatırlatan Özkan, “Hasan Doğan’ı rahmetle anıyorum. Kendisi bu kadar kısa sürede iz bırakacak büyük işler başardı. TFF Akademi Ligleri’nde 14 sezon geride kaldı. TFF Akademi Ligleri’nde ne büyük katkıyı veren kulüp ise açık ara Bursaspor Kulübü’dür. Bursaspor’un Vakıfköy Tesisleri tam bir futbolcu fabrikası hüviyetinde yıllardır Türk futboluna hizmet etmektedir. Yetiştiricilik denilince akla gelen ilk kulüptür. Uzun yıllardır Türk futboluna ve milli takımımıza oyuncular kazandırmıştır. Bunlar işin içinde olan, herkes tarafından bilinen gerçeklerdir. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Bugün Bursaspor’un başına geldi, yarın Altınordu’nun da başka bir kulübün başına da gelebilir. Bursaspor bir alt lige düştü, onların yeni sezonda tekrar TFF 1. Lig’e çıkması benim en büyük temennimdir. Bu toprakların çocuklarıyız, hepimiz sıkıntılarımız birlikte aşmayı öğrenmeliyiz” dedi.

“A Takımın düşmesinin cezasını neden bu çocuklara çektiriyoruz?”

TFF Akademi Ligleri Elit ve Bölgesel olarak iki kategoride yarıştırıldığını hatırlatan Başkan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elit kategorilerde sadece Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin genç takımları yer almaktadır. Bu durumda 14 yılın futbolcu fabrikası Bursaspor’un gençleri, A Takım 2. Lig’e düştü diye onlar da Bölgesel Lig’de mücadele etmek zorunda kalacak. Bu gerçekten kolay hazmedilecek bir durum değil. A Takımın düşmesinin cezasını neden bu çocuklara çektiriyoru? Bu durumda Bursaspor, kendi bölgesindeki amatör takımlarla oynamak zorunda kalıyor. Kendi pilot takımları oynamak zorunda kalacaklar. Bu sezonu oldukça başarılı bir şekilde geçiren Bursaspor’un gençleri gelecek yıl Elit Ligler yerine Bölgesel Liglerde mücadele edecekler. Zaten Bursaspor’un gençlerinin yıllara göre baktığımız zaman başarıları ortada. Uzun süredir çocukların arasında hayatımı geçiriyorum onlar bana çok şey verdiler. Ben de şimdi onlara borcumu ödemek istiyorum. Bu kadar başarılı olan bir kulübün altyapısını Bölgesel Lig'e atmak doğru değil.”

“Bu benim başıma gelseydi Riva’da çadır kurardım”

Başkan Özkan, Almanya’dan da örnek vererek, “Hamit ve Halil Altıntop kardeşler var. Onlar Wattenscheid 09 altyapısında oynadılar. O takım Almanya’nın 4. Ligi’nde oynuyordu. Hamit ve Halil Altıntop kardeşler Wattenscheid Takımının U19 Takımı’nda forma giydiler. Bu takım daha sonra çok iyi başarı gösterdi ve üst lige kadar yükseldi ve Bundesliga takımlarının U19 Takımı ile mücadele ettiler. Bizim gururumuz Hamit ve Halil Altıntop kardeşler bu sayede Alman kulüplerinin dikkatini çektiler. Bir sezon sonra zaten Hamit, Schalke 04 takımına, kardeşi Halil Altıntop ise Kaiserslautern takımına transfer oldu. Eğer uygulanan statü bizdeki gibi olsaydı yani A Takımın bulunduğu kategoriye göre belirlenseydi Halil ve Hamit Altıntop kardeşler en üst lig seviyesinde U19 takımında oynamadıkları için gözden kaçmış olacaklardı. Hamit Altıntop seni onlar buraya getirdi sen de bunu değiştir artık. Bundesliga U19/18 Ligi’ne baktığımız zaman Hertha Berlin ile mücadele eden Energie Cottbus göze çarpıyor. A Takımı’na bakalım 4. Lig’de ama kendileri üst ligde oynuyor. Bursaspor düştü, çocukları da düşüyor, Pendikspor üst lige çıktı şimdi onların çocukları Elit Lig’de oynayacak. Pendik hazır mı bilmiyorum. Bunun kriterleri olması lazım. A Takımla altyapısının ne ilişkisi var. Bursalı çocuklara yazık etmeyelim. Yalvarıyorum sizlere. Bu benim başıma gelseydi Riva’da çadır kurardım. Benim A Takımım kötü diye neden benim çocuklarım cezalandırılıyor. Geçen 14 sezonun üst düzey başarıları hatırına Bursaspor’u Elit Liglerden ayırmayalım” diye konuştu.

Altınordu Başkanı, “Hırvatistan Suker’i yetiştiriyor biz neden kendimiz yetiştirmeyelim. 85 milyon nüfusumuz var. Bursaspor’un Vakıfköy Tesisleri futbolcu fabrikası. Bu ülkenin çocukları hepimizin çocukları. Başarı cezalandırılmamalı ödüllendirilmeli. Bursaspor’un çocukları Elit Liglerde oynamaya devam etmeli” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA