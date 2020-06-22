İngiltere Premier Lig, seyircisiz maç deneyimine pek de iyi başlamadı. Ortaya çıkan veriler ligin seyircisiz şekilde eski etkileyiciliğinden uzak kaldığını ortaya çıkardı. İlk olarak Premier Lig'de ev sahibi avantajının devre dışı kaldığını söylemek mümkün. Bu hafta sonu oynanan mücadelelerde sadece iki ev sahibi takım galip gelmeyi başardılar.

Maçların özelinde bakıldığında seyircili maçlara göre daha fazla faul yapıldığı belirlenirken daha az şut çekildiği ve daha az pas yapıldığı da belirlendi.

Bunların yanı sıra gollerin sadece %22'si ilk yarılarda geldi. Bu oran Haziran ayı öncesinde %46'ydı.

İşte Daily Mail tarafından paylaşılan ve değişimi net şekilde ortaya koyan o tablo:



