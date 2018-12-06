Seyircisiz kupa maçı

Fenerbahçe için Türkiye Kupası macerası bugün Giresunspor ile oynanacak maçla başlıyor. Sarı- Lacivertliler, 5. tur ilk mücadelesinde Karadeniz ekibini ağırlayacak. Ancak müsabaka, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında çıkan olaylar sonrası aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Erwin Koeman’ın bu akşamki karşılaşmada, ligde ve Avrupa’da fazla şans bulamayan oyuncularla ile gençlere şans vereceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, 1. Lig ekibi olan Giresunpor’u devirerek hem moral bulmak hem de rövanş öncesi avantajı elde etmenin peşinde. Yeşil-Beyazlılar ise tarihinin en kötü sezonunu yaşayan dev rakibi karşısında tarihi bir galibiyet almanın hayalini kuruyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Şener, Yiğithan, Batuhan, İsmail, Reyes, Serhat Kot, Fatih Bektaş, Uygar Mert, Mahsun, Slimani

Giresunspor: Kayacan, Savaş, Ferhat, Aykut, Hüsamettin, Husmani, Abdülkadir, Landel, Adama Ba, Volkan, Dauda