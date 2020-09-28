Seyirci yok ama meşale var

Derbi koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı ama önceki sezonlardan bilindik görüntüler yine vardı. Samandıra Tesisleri’nden stada hareket eden Fenerbahçe kafilesi yoğun taraftar desteğiyle uğurlandı. Öyle ki bu sırada otoyol trafiği aksadı. Meşaleler yakıp alkışlar ve tezahüratlarla Sarı-Lacivertliler'i yolcu eden taraftarların neden olduğu yoğunluk nedeniyle seyir halindeki araçlardan tepki olarak korna çalanlar oldu.

Paraşütle atıldı

Yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alan polis trafiğin normale dönmesini kısa sürede sağladı. Taraftarların tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözüktü. Meşale sadece Fenerbahçe'nin uğurlanması sırasında yoktu. Türk Telekom Stadı'nda maç oynanırken sahaya meşale atıldı. 8. dakikada oyunun durduğu sırada stat dışından minik bir paraşüte takılı halde atılan bir meşale süzüle süzüle otoyol tarafındaki ceza sahası önüne indi.