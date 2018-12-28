Seyirci sayısında rekor kırıldı

Sahada alınan iyi sonuçlar, Trabzonspor taraftarını tribünlere çekti. İlk yarıdaki rakamlara bakıldığında Trabzonspor seyirci anlamında rekor kırdı.

Geçen sezon iç sahada ortalama 20 bin 138 kişiye oynayan Bordo-Mavili takım, bu sezon 27 bin 500’e ulaştı.

Seyirci ortalamasına bakıldığında Fırtına en iyi dönemi yaşarken, ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında Medical Park Stadı tıklım tıklım doldu. 37 bin 600 biletin tamamı satılırken, sponsor biletleri ve protokol ile birlikte toplam rakam 40 bini buldu.