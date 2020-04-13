Son dakika haberi... Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yollar ne zaman, hangi tarihte açılır? soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Corona virüsün ülkemizde etkisini göstermesinin ardından vaka ve kayıp sayılarında yükselme görülünce alınan önlemler de artırılmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta araç giriş çıkışlarının kısıtlandığı açıklamıştı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan ya da 65 yaş ve üzerinde olan yolculara idari para cezası uygulanıyor. Seyahat kısıtlamasının ne zaman sona ereceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

Şehirler arası yollar ne zaman, hangi tarihte açılır?

Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden “e-Başvuru” ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınına karşı açıkladığı son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderdi. Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre ile durduruldu.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgede, Türkiye'de vaka sayısında artışlar yaşanan corona virüsü (Covid-19) virüsünün en temel özelliğinin fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşıyor olması denildi.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çekilen genelgede, söz konusu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak olduğu belirtildi.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan tedbirler genelgede şöyle yer aldı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00’den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir.

Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından 10 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

2 Gün süren sokağa çıkma yasağının son ermesinin ardından seyahat izin belgesi olan vatandaşlar için seyahat yasağı sona erdi. Seyahat izin belgesi için başvurularını yapan vatandaşlar onay çıkması durumunda şehirler arası yolculuk yapabilecek.

e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır?

1-e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.

2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan “ e Başvuru” kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden “ Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.

3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar “ Özel araçla seyahat izin belgesi” veya “ Otobüs seyahat izin belgesi” seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında “alt başvuru türü” ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)

4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.