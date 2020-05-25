Köklerinden yemekler dahi yapılan Şevketi Bostan Otu, Mübarek Otu ve Akkız olarak da biliniyor. Kültür bitkisi olarak üretimi gerçekleştirilen Şevketi Bostan Otu, sağlık için pek çok önemli bileşenleri içerisinde barındırıyor. Vitamin ve mineral ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilen ot türü, uzmanlar tarafından birçok kişiye öneriliyor.

Şevketi bostan otu nedir?

Sarı çiçeklere sahip olan Şevketi Bostan Otu dikenli yapıya sahip bitki türüdür. Papatyagiller familyasına ait olan bitki, Akdeniz çayırlarında sıklıkla görülen ot türüdür. İran, Fransa ve Portekiz gibi Akdeniz ikliminin görüldüğü ülkelerde kendiliğinde yetişebiliyor.

Şifa kaynağı olarak son dönemlerde bitki sevenlerin mutfağına giren Şevketi Bostan Otu yararlanılacak bitki türleri arasındadır. Sarı çiçekleri olduğundan görüldüğü her yerde tanınan bitkiyi, rahatlıkla keşfedebilirsiniz.

Şevketi bostan otunun faydaları nelerdir?

Şevketi Bostan Otu faydalarıyla tanınan, ismi son dönemlerde popüler olmaya başlamış kültür bitkisidir. Bitkinin yüzlerce faydaya sahip olması, geçmiş yüzyıllarda geleneksel tıpta kullanılmasına olanak tanımıştır.

Baş ağrısı sorunlarında sorun giderici olarak kullanılabilen Şevketi Bostan Otu, rahatlatıcı ve dinginleştirici etkilere sahiptir. Bu amaçlarla yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.

Karaciğeri temizleme etkisi bulunur. Şevketi Bostan Otunun en bilindik faydası, karaciğeri temizleyici ve koruyucu işlevlerinin olmasıdır. Bunun yanında hormon dengesizliklerinde, bronşit rahatsızlığında Şevketi Bostan Otu tercih edilebilir.

Şevketi Bostan Otu, kas gevşetebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede genellikle kronik yorgunluğun neden olduğu sorunun ortadan kalkmasına destek verir.

Vitamin ve mineraller açısından çok zengindir. Şevketi Bostan Otu mineral ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Günlük ihtiyacın bir kısmını karşılamak için tüketilebiliyor. Kalsiyum, demir, magnezyum bolca bulunuyor.

Bulaş riski olan cilt hastalıklarını tedavi edebiliyor. Egzama ve sivilce gibi klasik cilt sorunlarını da iyileştirici etkilere sahiptir. Şevketi Bostan Otu bu amaçlarla tüketilebilir.

Solunum yolu rahatsızlığında Şevketi Bostan Otu tercih ediliyor. Özellikle alternatif tıbbın yaygın olduğu geçmiş dönemlerde solunum zorlanmalarında, Şevketi Bostan Otu tercihler arasında yer alıyor. Halen bu amaç için kullanılabiliyor.

Hazımsızlık probleminde tüketilir. Şevketi Bostan Otunun bilinen yararlarından birisi de hazımsızlık sorununa karşı etkili olmasıdır. Bitkiyi kullanan kişilerde, sindirim sistemine önemli rahatlamalar sağlayabiliyor.

Şevketi bostan otu ne işe yarar?

Şevketi Bostan Otunun ne işe yaradığı ile ilgili merak edilen sorular bulunuyor. Bitkinin yapısı ve geçmiş dönemlerde kullanılışı, ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Anti mikrop özelliği

Şevketi Bostan Otu, vücudun neresinde bulunursa bulunsun, mikroplarla savaşan bileşenleri barındırıyor. Dolayısıyla Şevketi Bostan Otu tüketildiği zaman, mikrop yok edici özellikler gösteriyor.

Saçlarda etkilidir

Şevketi Bostan Otu, saçlarda meydana gelen kırılma ve zayıflama sorunlarında tüketilebilir. Saçların daha çok güçlendirilmesi isteniyorsa, Şevketi Bostan Otu tüketilebilir. Ancak uzmanlardan bilgi almak oldukça önem arz ediyor.

Şevketi bostan otu ne için kullanılır?

Şevketi Bostan Otu, yüzyıllardan bu yana kronik ağrılarda, mikrop hastalıklarında, solunum yolu hastalıklarında, kas sıkışmalarında ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda tüketilmiştir. Halen aktif olarak bu amaçlar için tüketilebiliyor. Bunlar haricinde, Şevketi Bostan Otu çok önemli bir alanda insan sağlığını etkileyen yönde kullanılıyor.

Hafıza güçlendirmek için kullanılıyor

Çağın modern yapısı, insanların daha fazla unutkan olmasına neden oluyor. Her gün apayrı bilgilerin bir anda yayılması, bilgi karmaşası unutkanlık sorununu gittikçe tetikliyor. Şevketi Bostan Otu doğal çözücü etkisiyle, hafızanın daha güçlü olmasına doğrudan fayda sağlıyor. Uzmanlara danışılarak tüketilmesi halinde önemli ölçüde, unutkanlığa çare olabiliyor.

Şevketi bostan otu nasıl tüketilir?

Şevketi Bostan Otunun faydalarından yararlanmak için ilk gerekli olan onun tüketimini bilmektir. Tüketimi bilinmediği halde, faydalanmak bir yana zararları bile görülebilir.

Şevketi Bostan Otu, çay şekline getirilerek kullanılabilir veya yemeklerin içerisine katılarak yenilebilir. Çay formunu hazırlamak için 2 gram Şevketi Bostan Otunu kaynamış 2 fincan sıcak suya eklemek ve 5 dakika bekletmek yeterlidir. Ayrıca istediğiniz türde yemeklere özellikle salatalarda Şevketi Bostan Otunu kullanabiliyorsunuz. Bitki sık ve aşırı tüketilmediği sürece yan etkileri bulunmuyor.



