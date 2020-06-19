Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor son zamanlardaki aldığı başarısız sonuçlardan dolayı, İş İnsanı Şevket Salik, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor geride kalan 27 haftalık bölümde topladığı 25 puanlar 16'ncı sırada yer alıyor. Çıktığı 10 maçta 1 puan toplayan Yeni Malatyaspor ekibinin kötü gidişatından dolayı İş İnsanı Şevket Salik, kulüp başkanlığına adaylığını açıkladı. Yeşilyurt ilçesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Şevket Salik, Yeni Malatyaspor'un şu anki durumu ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını kaydederek, "Geçen dönem adaylığımdan dolayı büyük destek görüyorum. İyi döneminde nasıl aday olduysam bugün de düşüncem ve fikrim geçerli. Adil Gevrek, görevini bırakırsa, biz göreve talibiz. Ben geçen aday olduğumda bazı şeylerin iyi gitmediğini görmüştüm. Bakkal yönetilir şekilde Yeni Malatyaspor Kulübü yönetiliyor. Bu nedenle adayım. Yeni Malatyaspor, Malatya'da yönetilmesi lazım. Geceli gündüzlü çalışıp, bu girdaptan çıkartabiliriz. Zor ama imkansız değil. Takımı nasıl ligde tutarız, bunun muhasebesini yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ HOLDİNGLERİNİN DESTEKLEDİĞİ İŞ ADAMLARI VAR"

Önlerinde 7 maç kaldığını hatırlatan Salik, "2 Haziran 2019'da aday olmuştum. Bana bahaneler sundular. Gerçekten yazık. Malatya, büyük bir şehir. Memleketimiz, basit bir memleket değil. Malatya için Malatya'yı seven ve Malatyalı olmayan Türkiye'nin en güçlü holdinglerinden olan iş adamları var. SİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Şahinler Holding Yönetim kurulu Başkanı Kemal Şahin, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş ve Zinde Spor Giyim yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz gibi önemli isimlerin desteği olacak. Geçen dönemde de bu arkadaşlarımızın gelmeyeceğini söyleyenler vardı. Bu arkadaşlarımız, benim olduğum yerde olacaklarını söylediler" dedi.

"5 MİLYON DOLAR, ŞUANDA BANKADA HAZIR DURUMDA"

4'üncü ayda üyelik için başvuru yaptığını ifade eden Salik, "Bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Takım, girdaptan çıkamıyor. Yapamıyorsanız bırakın. Bir yorgunluk var. Geçmiş dönemde başarılı olundu ama şuanda başarısız. Burada illa benim olmama gerek yok. Kim Malatya'ya fayda sağlayacaksa ben ona da destek veririm. Gerekirse bu destekleri o yönetime de veririm. Benim derdim başkanlık değil, Malatya'ya hizmet. Takım düştükten sonra bir anlamı yok. Hepimize yazık olur. Ben, bu insanları Malatya'ya getirerek sporun dışında Malatya'ya hizmette etmelerini Sağlayacağım. Şuanda Malatyaspor'un sorunlarını çözecek maddi gücümüz fazlasıyla var Malatyaspor'un gerçek borcunu ödemeye razıyım. Ama gerçek borcu saklanıyor. Bir güvenlik şirketine verilen 17 maçta 2 milyon TL'nin üzerinde bir para verilmiş. Malatyaspor'un borcu bu şekilde şişirilemez. Sadece altını çizerek diyorum, gerçek borcu ne ise veririz. 5 milyon Dolar, şuanda bankada hazır durumda. Yeni Malatyaspor için bekletiyoruz. Şişirme paraların hesabı verilmeli. Adil Gevrek, artık yoruldu. Kendime ve ekibime güveniyorum. Yıllardır biriktirdiğim tecrübeyi vermeye hazırım" şeklinde konuştu.