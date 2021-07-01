Sevinci de hüznü de yürekten yaşadı, hayatı değişti!

İsviçre Fransa maçında dakikalar 90'a yaklaşırken 3-2 geride olan İsviçre, son dakikalarda bir gol bulmuş ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı.

O esnada şapkası ve gözlüğüyle ekranlara gelen Luca Lautenbach'ın suratı ise her şeyi anlatıyordu. Hayal kırıklığı yaşayan 28 yaşındaki İsviçre taraftarının adeta ömründen ömür gitti.

O pozisyondan saniyeler sonra ise İsviçre bir kez daha gol buldu ve maç 3-3'e geldi. 2 fark geriden gelerek Fransa gibi bir rakibe karşı beraberliği bulan İsviçre'de, ekranlara bir kez daha Luca geldi. Luca bu kez üstünü başını çıkarmış, var gücüyle bağırarak seviniyordu.

İşte bu kısa sürede yaşadığı iki farklı duygu, kendisini bir anda EURO 2020'nin simgelerinden biri haline getirdi. Çeyrek finale çıkan İsviçre'de, hükümet ve futbol federasyonu, Luca Lautenbach'ı reklam yüzü olarak kullanma kararı aldı.

Ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden Swiss Air, İsviçre'nin çeyrek finalde İspanya ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek olan Luca Lautenbach'ın Rusya seyahati için 'Business Class' uçuş ayarladı. Lautenbach, Yeni Zenit Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için St. Petersburg'a özel misafir statüsünde uçacak.

Global ve İsviçre menşeli birçok şirketten reklam teklifi alan Luca Lautenbach'ın ilk anlaşmaya vardığı şirket Avusturyalı firma Red Bull oldu. 28 yaşındaki taraftarın, İspanya ile oynanacak mücadelede elinde Red Bull şişeleriyle poz vereceği öne sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; İsviçre Turizm Ofisi, EURO 2020 sonrası için Luca Lautenbach'a özel bir tatil paketi hediye etti. İsviçre Turizm Ofisi'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı da Luca Lautenbach'ı aşılama kampanyasının yüzü yapmayı planlıyor. Bu kampanyalardan büyük maddi gelir etmeyeceğinin altı çizilen 28 yaşındaki futbolsever, sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlarını koronavirüse karşı aşı olmaya teşvik edecek.

Lautenbach, verdiği demeçte ise şunları söyledi:

"Bu kadar reaksiyon alacağım aklımın ucundan geçmemişti. Böylesine tanınacağım hiç aklıma gelmemişti. Böyle bir şöhret beklemiyordum. Ben sıradan bir futbol taraftarıyım. Benim için tek önemli olan şey ülkemin çeyrek finale yükselmiş olması. Tüm ülkem ve vatandaşlarım adına çok mutluyum. Hiçbir maçı kaçırmamak için elimden geleni yaptım. Ancak lojistik olarak tüm maçlara yetişmem neredeyse imkansızdı. Bu oyunda her şey var ve futbolun en çok sevdiğim spor olmasının sebebi bu. Çılgın bir maçtı. Tüm İsviçreli futbolseverlerin hayatının maçı oldu diyebilirim."