Yaz döneminde bir stoper transferi isteyen Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin hedefinde eski Çaykur Rizesporlu Chidozie Awaziem var.

La Razon'un iddiasına göre Sevilla, yıldız savunmacısı Diego Carlos'u yaz aylarında devlere kaptırabilir ve onun yerini doldurmak adına Porto'dan Leganes'e kiralanan Awaziem'i transfer edebilir.

Bonservisi Porto'da bulunan Awaziem, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında ligimizde kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti.

23 yaşındaki oyuncu Leganes ve Çaykur Rizespor öncesi de Portekiz ekibi tarafından Nantes'a kiralanmıştı.

Portekiz basınından Record ise Porto'nun oyuncuyu 8 milyon euro düzeyinde bir bonservis ile Sevilla'ya satabileceğini aktardı.



