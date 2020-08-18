Sevilla’nın gözü altıncı kupada

UEFA Avrupa Ligi’ni 5 kez kazanan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Sevilla, Manchester United gibi bir devi yarı finalde 2-1 yendi ve finale çıktı. Kupa 2’yi 6. kez müzesine götürüp, rekorunu geliştirmeyi hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar’ın bu başarısı, İspanya’da da manşetleri süsledi. Marca Gazetesi, “İspanya’nın gururu” başlığını attı. Özellikle kaleci Bono’nun, 2. devredeki kurtarışlarıyla maçın kahramanı olduğu vurgulandı. United’ın 2. golü yedikten sonra İngilizler’de Lindelöf’ün, takım arkadaşı Fernandes’e, “O.Çocuğu” demesi ise Ada medyasında gündem oldu.