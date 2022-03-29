İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Julian Draxler'i kadrosuna katmak istiyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Schalke 04 döneminden bu yana yakından takip ettiği Alman yıldız Julian Draxler'i transfer etmek istiyor.

Daha önce futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle, transfere yanaşmayan Monchi, sezon sonu futbolcunun transferi için girişimlere başlayabilir.

PSG'de 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Julian Draxler, bu sezon 24 maçta forma giyerken, takımı adına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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