Galatasaray , Kadıköy derbisinden önce oynayacakları İstanbulspor, Sivas ve Ankaragücü maçlarından 9 puan almayı hedef seçti. Sarı-kırmızılı teknik heyet, lider Fenerbahçe 'nin ise Trabzon, Hatay, Antalya üçgeninde puan kaybedeceğini öngördü. Bir yandan transfer çalışmalarına devam Aslan'a İspanya'dan teklif geldi.









5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Süper Lig devi Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Okan Buruk'un öğrencileri bu maçlarda rakiplerine mağlup oldu. Kamp için Antalya'ya giden sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Süper Lig devi, Lazio'ya 2-1 yenilirken kamp dönemini Toulouse'a karşı alınan 2-1'lik zaferle tamamladı.

HEDEF 3'TE 3

Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk yeni rotayı çizdi. Dünya Kupası için verilen aradan önce zorlu periyotta 3 maçlık 9 puanlık bir plan yapan ve Karagümrük- Beşiktaş -Başakşehir galibiyetleriyle hedefine ulaşan sarı-kırmızılı teknik adam, şimdi de Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gitmek istiyor.

Cim-Bom’un patronu İstanbulspor, Sivas ve Ankaragücü karşılaşmalarından oluşan 3 maçlık 9 puanlık bir strateji yaptı.

Galatasaray’ın teknik patronu, Kadıköy’deki Fenerbahçe maçı öncesi tek tek maçlarını kazanıp bu moral ve avantajla derbiye çıkmak istiyor. Florya’da yapılan değerlendirmelerde, aynı süreçte lider Fenerbahçe’nin kayıplar yaşayacağı da öngörüldü. Bu hafta Trabzonspor ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Hatay ve Antalya ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu üç maç içinde mutlaka kayıp olacağını düşünüyor.









FLORYA'DA HAVA POZİTİFE DÖNDÜ

Dünya Kupası için verilen ara öncesi çok formda olan Galatasaray’da takımdaki sakatlar ve hazırlık maçları ilk planda keyifleri kaçırmıştı. Son iki hazırlık maçında sergilenen futbol ve sakatlardan bir bir iyi haberler gelmesi Florya’daki havayı yeniden pozitife çevirdi.

RAKİP KEÇİÖRENGÜCÜ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki dünkü antrenmanda sarı-kırmızılılar, üç grup halinde 5’e 2 pas ile, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

AYIRILIKLAR YAŞANACAK

Üç yerli oynatma zorunluluğu nedeniyle zaman zaman kadroda kurmakta zorlanan Teknik Direktör Okan Buruk'un bazı yabancı oyuncuların ayrılmasına onay verdiği iddia edildi.

NELSSON YENİDEN GÜNDEME OTURDU

Sevilla’da Marcao ciddi şekilde sakatlanınca Nelsson’un transferi yeniden gündeme geldi. İspanyol ekibi daha önce de ilgilendiği Nelsson’un transferi için yeniden atağa kalktı. İspanyolların çıkış maddesi 25 milyon euro olan Nelsson için 17 milyon milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise 25 milyon euronun altında bir rakama kesinlikle Nelsson’u satmayı düşünmediği bildirildi.

14 MAÇTA 22 GOL GÖRDÜ

La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.

GİTMEYi ÇOK İSTİYOR AMA...

Skorer'de yer alan habere göre, İspanyol basınına göre Sevilla ara transferde mutlaka yeni bir stoper hamlesi yapmak istiyor ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson yer alıyor. Genç stoperin de bu transferi çok istediği ancak Marcao gibi Galatasaray yönetimine kesinlikle ayrılık konusunda baskı yapmadığı ifade ediliyor. Sarı- Kırmızılılar geçen sezon başında Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya almıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Victor Nelsson geride bıraktığımız 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor.







