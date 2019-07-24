24 Temmuz Çarşamba son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Luiz Gustavo ile uzun bir süre flört halinde olan Fenerbahçe’nin geçen sene Lille’den 14,5 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutan İbrahim Amadou ile kiralık olarak anlaşamaya varırken, Kamerunlu yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

KJAER TRANSFERİ BİTİYOR!

2015/2016 sezonunun başında Lille'den 7,5 milyon euroluk bedelle Fenerbahçe'ye gelen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Simon Kjaer yeniden Kadıköy yolunda...

2 sezon önce kulübüne para kazandırarak 12,5 milyon euroluk bonservisle Sevilla'nın yolunu tutan Kjaer transferinde Fenerbahçe'nin sona geldiği öğrenildi.

30 yaşındaki Danimarkalı geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıkmıştı

Yusuf Dursun

KHEDIRA'DA EN CİDDİ TAKIM FENERBAHÇE

Eljif Elmas’ın transferi sonunda bitti. Şimdi gözler, Fenerbahçe’nin imza attıracağı yıldızlara çevrildi. Sarı-Lacivertliler’in önceliklerinden biri orta sahayı kuvvetlendirmek. Luiz Gustavo için pazarlıklar sürerken, İtalyan basınından önemli bir iddia geldi. Sarı- Lacivertliler’in, Juventus’un transfer listesine koyduğu Sami Khedira için teklif yapan tek takım olduğu belirtildi. Haberde, İtalyan ekibinin yönetimi tarafında Tunuslu orta saha oyuncusunu, Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Juventus’un 32 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle kadroda düşünmediği, transfer döneminde başka bir kulübe gitmemesi halinde sözleşmesinin fesh edileceği kaydedildi.

AMADOU TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Bu transferde Monchi ile Comolli arasında aracılık yapan Menajer Bayram Tutumlu’nun önemli bir rol oynadığı belirtilirken, Sevilla’nın Gudelj transferini bitirir bitirmez Amadou transferine onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli futbolcu 1 asist yaparken, tecrübeli oyuncu Fransa’da sergilediği performansla Lille’de kaptanlığa kadar yükselmişti.

Ibrahim Amadou 6 Nisan 1993 Kamerun doğumlu Fransız futbolcu. Lille’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Amadou’yu Sevilla geçtiğimiz sezon 14,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

La Liga’da 17 maçta forma giyen 1,83 boyundaki Ibrahim Amadou’nun asıl mevki ön libero. Merkez orta saha ve stoperde de görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Transfermarkt verilerine göre Ibrahim Amadou’nun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

Kaynak: Akşam

KOLAROV İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Eljif'in Napoli’ye transferinden gelen 16 milyon euro sayesinde Fenerbahçe uzun zamandır görüştüğü Kolarov transferini de bitirme aşamasına geldi. Sırp yıldızla 3 milyon euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma tamam. Roma, oyuncuyu satmayı kabul etti ama 6 milyon euro istedi! Fenerbahçe 4 milyon euro civarında bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Roma Sportif Direktörü Petrachi, yaptığı son açıklamada, “Gitmek isteyenlere kolaylık sağlayacağız” diyerek Sarı- Lacivertliler’i heyecanlandırdı.

Roma’ya yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre; Kolarov ile Inter ve Juventus da ilgileniyor. Haberlerde ise tecrübeli oyuncu için en iyi teklifi veren kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. F.Bahçe, Kolarov’a 3.5 milyon euro yıllık ücret verecek.

Kaynak: Akşam

NIKOLA KALINIC İDDİASI

Hırvat golcünün Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği ve birkaç gün içerisinde transferin sonuçlanabileceği belirtildi. Kariyerine ülkesinde başlayan 31 yaşındaki yıldız, sırasıyla Hajduk Split, Istra, Sibenik, Blackburn, Dnipro, Fiorentina, Milan ve Atletico Madrid formaları giydi.

Nikola Kalinic'in Atletico Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol kulübü, Hırvat futbolcu için geçen yıl 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

(Sabah)

DIEGO REYES'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan Diego Reyes ülkesinin takımlarından Atlas ile anlaşma sağladı.

Reyes'in menajerinin F.Bahçe'ye bu anlaşma hakkında bilgi verdiği ve oyuncunun bonservisini istediği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli yönetimin Reyes için bir miktar da olsa bonservis bedeli isteyeceği gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Takvim



