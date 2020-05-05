Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, transfer pazarında kullandıkları '70-30' sistemlerini YouTube'ta açıkladı.

Monchi, takıma doğrudan katkı sağlayacak piyasa oyuncularının transfer yüzdesini 30 olarak açıkladı. Buna örnek olarak ise Galatasaray'dan yaptıkları Fernando transferini verdi.

%70 ile ise Monchi, daha çok gelecek vadeden potansiyel sahibi oyunculara yöneldiklerini açıkladı. Buna örnek olarak ise Porto'dan yaptıkları Oliver Torres transferini gösterdi.

Monchi, ilk filtreleme sonrası kesin listeleri oluşturduklarını ve en önemlisinin teknik direktörün ihtiyaç duyduğu profilleri belirlemesi olduğunu belirtti.