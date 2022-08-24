Süper Lig 'de 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray 'da Marcao ayrılığı en dikkat çeken transfer oldu. 12 milyon euroya İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı isim bir türlü kadroya giremedi.

ŞU ANA KADAR 8 TRANSFER YAPILDI

Dursun Özbek yönetimi kadroya 8 önemli kazandırdı, ismi sarı-kırmızılı camiaya tekrar hava getirdi. Abdülkerim Bardakcı ile transfere start veren Galatasaray, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Lucas Torreira, Dries Mertens'i kadrosuna dahil etti. Özellikle son gelen transferler Torreira ve Mertens, taraftarları ayağa kaldırdı.





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AYRILIKLAR YAŞANDI

Süper Lig devinde kadroda düşünülmeyen futbolculardan Aytaç Kara ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi. Morutan sezon sonuna kadar Pisa'ya kiralandı. Olimpiu Morutan için yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu maddesi de dahil edildi. Süper Lig devi aynı şartlarda Mostafa Mohamed'i de Nantes'a uğurladı. Sevilla, Galatasaray'a 12 milyon euro ve bonuslar ödeyerek Marcao'yu kadrosuna kattı. Charleroi, Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı.

MARCAO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Marcao, yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladığı basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı futbolcu "İdolün kim?" sorusuna vefat eden abisinin ismini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.

TARAFTAR MEMNUN DEĞİL

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarında gösterdiği performansın ardından uzun bir süre transferi konuşulan ve sonunda İspanya'nın Sevilla takımına giden Marcao için taraftarlar isyan bayrağını çekti.

HİÇBİR MAÇTA FORMA GİYMEDİ

11 Temmuz 2022 tarihinde İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak o zamandan sonra sakatlığı sebebiyle hiçbir La Liga maçında Marcao forma giyemedi. Ayrıca Sevilla bugün Brezilyalı oyuncunun sakatlığından dolayı antrenmanda yer almadığını duyurdu.

YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon Euro'luk da bonus bulunuyordu. Ancak Sevilla taraftarı bir buçuk aylık süreçte Sevilla formasını henüz giyemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. Taraftar forumlarında Marcao konusunda umutsuz olan Sevilla taraftarı bu durumu dile getiriyor.





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