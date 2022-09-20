Süper Lig 'de Adana Demirspor ile liderliği paylaşan Galatasaray 'da Marcao'nun ayrılığı büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar 7 hafta sonunda sadece 5 gol yedi. Fakat Marcao gittiği takımda beklenen patlamayı gerçekleştirmedi. 1 dakika bile süre alamayan ve taraftarın isyan bayrağı çektiği Marcao konusunda Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui açıklamalarda bulundu.

YILDIZ TRANSFERLER

Galatasaray, yeni sezon öncesinde önemli transferleri bünyesine katarak adeta şov yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Paris Saint Germain forması giyen Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi. Cimbom ayrıca Manchester United'ın orta sahası, yıldız oyuncu Juan Mata'yı renklerine bağladı. Napoli ile sözleşmesi sona eren Mertens ve Arsenal forması giyen Torreira ile kadrosunu güçlendirdi.

AYRILIKLAR YAŞANDI

Süper Lig devinde kadroda düşünülmeyen futbolculardan Aytaç Kara ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi. Morutan sezon sonuna kadar Pisa'ya kiralandı. Olimpiu Morutan için yapılan anlaşmaya satın alma opsiyonu maddesi de dahil edildi. Süper Lig devi aynı şartlarda Mostafa Mohamed'i de Nantes'a uğurladı. Sevilla, Galatasaray'a 12 milyon euro ve bonuslar ödeyerek Marcao'yu kadrosuna kattı. Charleroi, Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı.

MARCAO'NUN AYRILIĞI ASLAN'I ETKİLENMEDİ

Süper Lig'de Galatasaray ilk 7 haftasında 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı ve 16 puan topladı. Sarı Kırmızılılarda yeni transferlerin performansları göz dolduruyor. Defansın bel kemiği konumunda bulunan Marcao'nun ayrılışı sonrası Aslan savunma kurgusunda beklenenden daha az etkilendi. 7 haftada 5 gol yiyen sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor.

MARCAO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Marcao, sezon başından yeni takımı Sevilla ile sözleşme imzaladı. Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladığı basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı futbolcu "İdolün kim?" sorusuna vefat eden abisinin ismini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Marcao'nun abisi Dionatan Teixeira, 2017 yılında hayatını kaybetmişti. Marcao'nun kendisi gibi futbolcu olan abisi Dionatan Teixeira Slovakya milli takımını seçmişti.

1 DAKİKA BİLE OYNAYAMADI

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak o zamandan sonra sakatlığı sebebiyle hiçbir La Liga maçında Marcao forma giyemedi. Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayımlamıştı.

SEVILLA DAĞILDI

İspanya La Liga'da ilk 6 maç sonunda sadece 1 kez kazanan Sevilla, 7 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. İspanyol kulübü ligde 15. sırada bulunurken küme düşme potasının 1 puan uzağında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye evinde 4-0 kaybettikten sonra Kopenhag ile evinde golsüz berabere kaldı.

LOPETEGUI'DEN MARCAO AÇIKLAMASI

Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui Marcao için açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.

YILIN EN KÖTÜ TRANSFERİ

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon Euro'luk da bonus bulunuyordu. Ancak Sevilla taraftarı bu süreçte Sevilla formasını henüz giyemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. Taraftar forumlarında Marcao konusunda umutsuz olan Sevilla taraftarı bu durumu dile getiriyor.

EŞİ TÜRKİYE'Yİ UNUTAMADI

Brezilyalı futbolcu, İspanya'ya gitse de eşi Pan Teixeira, Türkiye'yi unutamadı. Yeniden ülkemize gelen Pan Teixeira, Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, 'Özledim' notunu düştü.

GEÇEN AY SAKATLANMIŞTI

İspanyol kulübü, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı açıklamada sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirmişti. Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti. (Skorer)