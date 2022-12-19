İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın sezon başında Galatasaray 'dan transfer ettiği Marcao'dan kötü haber geldi.





SEZON BAŞINDA 3 AY SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis ile Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun İspanya macerası istediği gibi başlamadı. Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, sezona oldukça kötü başlarken Marcao'nun peşini sakatlıklar bırakmadı. Yıldız savunmacı, transfer olduktan sonra bugün de olduğu gibi yine yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

ŞOK: YİNE 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sevilla resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Marcao'nun sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Ayrıca Brezilyalı stoperin 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sevilla'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'2 Kasım'da İngiltere'de Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sağ bacağının femoris biceps kasında lif yırtığı yaşayan Brezilyalı stoper, bu ameliyatı gerektiren bir nüksetme yaşadı. Marcao'nun izin süresinin 12 haftadan az olmayacağı tahmin ediliyor.'

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