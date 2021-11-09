La Liga'da bu sezon oynadıkları 12 maçın ardından mevcut lig lideri Real Sociedad'ın yalnızca bir puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk hedefleyen Sevilla'nın, yıldız futbolcu Jules Kounde'nin takımdan ayrılması konusunda endişe duyduğu iddia edildi.

AS'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde Sevilla, Kounde'nin Manchester United'a transfer olma ihtimalinden endişe duyuyor. Manchester United'ın savunmadaki sorunları nedeniyle Fransız stoperle yakından ilgilendiği de ileri sürülenler arasında yer alıyor.

Bir başka İngiliz ekibi Chelsea de sezon başı genç futbolcuyla ilgilenmiş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti.







