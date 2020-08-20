Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finaline tek mağlubiyetle geldi

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, kulüpler düzeyinde Avrupa’nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8’ini kazanan Sevilla, 2 beraberlik, bir mağlubiyet yaşadı.

A Grubu’nda tek yenilgisini deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’e karşı yaşayan Sevilla, gruptaki diğer 5 maçını kazanarak 15 puan topladı ve birinci sırayı aldı.

Son 32 turunda Romanya’nın Cluj takımını deplasman golü avantajıyla eleyen Sevilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki turları tek maç eleme usulüyle oynadı. İspanya temsilcisi, son 16 turunda İtalya takımı Roma, çeyrek ve yarı finalde İngiltere ekiplerini saf dışı bıraktı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton, yarı finalde ise Manchester United’ı geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcüsü Munir El Haddadi

Sevilla’nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcusu, Fas asıllı İspanyol forvet Munir El Haddadi oldu.

Munir El Haddadi, Avrupa Ligi’nde takımına 5 gol kazandırdı. Franco Vazquez ve Youssef En-Nesyri ikişer kez rakip fileleri havalandırırken takımdan ayrılan isimler Munas Dabbur 3, Javier Hernandez 2 golle katkı sağladı.

Sergio Reguilon, Oliver Torres, Suso, Lucas Ocampos, Luuk de Jong ve Bryan Gil ise birer gol buldu.

Finale kadar yaptığı maçlar

Sevilla’nın UEFA Avrupa Ligi’nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar

A Grubu Sevilla-Karabağ 3-0, 2-0

A Grubu Sevilla-APOEL 1-0, 0-1

A Grubu Sevilla-Dudelange 3-0, 5-2

Son 32 Sevilla-Cluj 1-1, 0-0

Son 16 Sevilla-Roma 2-0

Çeyrek final Sevilla-Wolverhampton 1-0

Yarı final Sevilla-Manchester United 2-1

Kadrosu

Sevilla’nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

1 Tomas Vaclik 2 0

13 Yassine Bounou 9 0

31 Diaz Sanchez - -

Savunma:

3 Sergi Gomez 5 0

12 Jules Kounde 8 0

18 Sergio Escudero 7 0

20 Diego Carlos 7 0

23 Sergio Reguilon 4 1

36 Genaro 1 0

40 Pablo Perez - -

Orta saha:

10 Ever Banega 6 0

16 Jesus Navas 5 0

17 Nemanja Gudelj 9 0

21 Oliver Torres 5 1

22 Franco Vazquez 9 2

24 Joan Jordan 9 0

25 Fernando 6 0

41 Suso 5 1

43 Juanlu - -

Forvet:

5 Lucas Ocampos 6 1

11 Munir El Haddadi 8 5

19 Luuk de Jong 7 1

51 Youssef En-Nesyri 5 2

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

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