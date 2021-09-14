Sevilla-Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başladı. G Grubu ilk maçında Sevilla, Salzburg'u konuk ediyor. İki takım da dev arenaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Grubun diğer maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Wolfsburg'u ağırlayacak.

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Sevilla-Salzburg Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan Sevilla-Salzburg maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor. TSİ 19.45'te başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Sevilla-Salzburg ilk 11'ler:

Sevilla: Bono, Navas, KoundE, Diego Carlos, AcuNa, Fernando, JordAn, Rakitic, Suso, Papu Gomez, En-Nesyri

Salzburg: Köhn, Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer, Sesko, Camara, Seiwald, Sucic, Aaronson, Adeyemi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)