Galatasaray'da son dakika gelişmesi... İspanyol ekibi Sevilla'nın dünyaca ünlü Sportif Direktörü Monchi, Arjantinli yıldız Banega'nın Galatrasaray'a transferi konusunda Beinsports'a açıklamalarda bulundu.

Monchi, "Banega için Galatasray'dan hiçbir teklif almadık. Sevilla ile Galatasaray arasında Banega için hiçbir kontak olmadı" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere bir süredir Galatasaray ile Sevilla'nın Ever Banega transferi için ciddi temasta olduğu ve tarafların kıran kırana bir pazarlık yaptığı biliniyordu.

3 gol 5 asistle oynadı

Kariyeri boyunca, Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu, son olarak 2017'de Inter'den Sevilla'ya transfer olmuştu.

Banega, geride kalan sezonda İspanya Ligi La Liga'da 32 resmi maça çıkmış, Sevilla'ya 3 gol 5 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Albayrak'tan açıklama

Monchi'nin bu açıklamasından yaklaşık 1 saat sonra Galatasaray cephesinden de bir açıklama geldi. Başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak, Banega transferi ile ilgili olarak, "Görüşme var ama netleşen bir durum yok" dedi.











