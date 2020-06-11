Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs nedeniyle spor faaliyetlerine bir süre ara verilmişti. Ancak salgının etkisini üzerinden yavaş yavaş atlatan ülkeler de normalleşmeye başladı. Herkesin merakla beklediği futbolda, 5 büyük lig arasında Almanya Bundesliga geri dönüş yapan ilk ülke oldu. Şimdi ise sıra İspanya’ya geldi. La Liga, bu akşam müthiş bir kapışma ile geri dönecek. 94 günlük aranın ardından oynanacak ilk karşılaşma, bir derbi mücadelesine sahne olacak. Sevilla ile Real Betis, 3 puan için kozlarını paylaşacak.

Sevilla - Real Betis maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sevilla ile Real Betis arasında TSİ 23.00’te oynanacak mücadele D-Smart platformunda Spor Smart tarafından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Sevilla - Real Betis muhtemel 11'ler:

Sevilla: Vaclik, Navas, Kounde, Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, Jong

Real Betis: Robles, Emerson, Sidnei, Bartra, Moreno, Gonzalez, Canales, Guardado, Fekir, Joaquin, Moron

Özel önlemler...

La Liga’da tıpkı Bundesliga’da olduğu gibi birtakım önlemler alınacak. Her maçtan önce sahaya girecek olan herkese Kovid-19 testi yapılacak. Ayrıca stat içerisi 3 bölgeye bölünecek.

Yeşil bölge olarak adlandırılan yerde saha ve soyunma odası olacak, toplamda 94 kişi girebilecek. Mavi bölgede ise muhabir, çalışanlar ve kulüp yetkilileri olmak üzere toplamda 105 kişi olabilecek. Kırmızı bölge olarak adlandırılan stat dışında ise en fazla 30 kişi bulunabilecek.

Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

La Liga'da 28. haftanın programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

23.00 Sevilla - Real Betis

12 Haziran Cuma:

20.30 Granada - Getafe

23.00 Valencia - Levante

13 Haziran Cumartesi:

15.00 Espanyol - Deportivo

18.00 Celta Vigo - Villarreal

20.30 Leganes - Valladolid

23.00 Real Mallorca - Barcelona

14 Haziran Pazar:

15.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

20.30 Real Madrid - Eibar

23.00 Real Sociedad - Osasuna