Sevilla, Munir’in transferi için Barcelona ile anlaştı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Barcelona’da forma giyen Munir El Haddadi’yi transfer etmek için Katalan ekibi ile anlaşmaya vardı.

12 Ocak 2019, Cumartesi 10:29
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Sevilla, Munir’in transferi için Barcelona ile anlaştı

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, transfer konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığı ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Munir ile sözleşme imzalanacağı duyuruldu.

Barcelona altyapısında yetişen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Munir, Valencia (2016-2017) ve Alaves (2017-2018) takımlarında kiralık olarak forma giymesinin ardından bu sezon Katalan ekibine dönmüştü.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde’nin fazla forma şansı vermediği Munir, bu sezon 7 lig, ikişer Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası maçında görev yaptı ve 2 gol attı.

AA

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