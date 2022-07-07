..Ve transferde mutlu son! İspanyol ekibi Sevilla birkaç gündür Marcao için Galatasaray 'la yaptığı pazarlıklarda anlaşma noktasını buldu.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Sevilla'nın, Brezilyalı futbolcunun transferi için 12 milyon Euro net artı 3 milyon Euro da bonuslar karşılığında Galatasaray'ı ikna ettiğini yazdı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, Avusturya kampına katılmayan Sambacı en kısa sürede İspanya'ya giderek Sevilla ile sözleşme imzalayacak.

26 yaşındaki stoper, 2019 yılında Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Aslan'a transfer olmuştu.

Marcao, Galatasaray formasıyla 3 yılda 140 maça çıkarken, 2 gol, 1 asistle oynadı.







