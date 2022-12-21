Sevilla, Isco’nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Sevilla, geçtiğimiz sezon sonu Real Madrid ile sözleşmesi bittikten sonra takıma dahil ettiği 30 yaşındaki futbolcu Isco ile karşılıklı sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

İspanyol futbolcu, Sevilla ile 19 karşılaşmada forma giyerken, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Isco'nun kariyeri

Futbolculuk kariyerine Valencia'da başlayan Isco, sonrasında Malaga'ya transfer oldu. 2013/14 sezonunda Malaga'da Real Madrid'e giden Isco, Madrid ekibinde 352 maçta süre alırken 53 gol ve 56 asist kaydetti. 30 yaşındaki oyuncu Real Madrid'le 19 kupa kazandı.