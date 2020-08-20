Dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle 8'li final formatıyla Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ve tek maç eleme usulüne göre oynanan Avrupa Ligi’nde final zamanı... Müthiş heyecan İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter arasında yaşanacak. UEFA Kupası adıyla düzenlenen, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, kupayı 6. kez kazanmaya çalışacak. Kırmızı-Beyazlılar, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçmişti. Fırtına gibi esen Inter ise finallerin takımı Sevilla'yı avlayıp 4. kez kupa 2'yi müzesine götürme peşinde olacak.

Sevilla - Inter UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 22.00'de Rhein Energie Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hollandalı Danny Makkelie yönetecek. beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Sevilla - Inter muhtemel 11'ler:

Sevilla: Bounou, Navas, Carlos, Kounde, Regulion, Fernando, Banega, Jordan, Suso, Ocampos, En-Nesyri

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, Barella, Brozovic, Gagliardini, Ashley Young, D’Ambrasio, Martinez, Lukaku

Inter UEFA Avrupa Ligi finaline namağlup geldi

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetimindeki Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi’nde oynama hakkı elde etti. Milano temsilcisi, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında, finale kadar yaptığı 5 maçın tamamını kazandı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü. Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, Borussia Dortmund ve Slavia Prag’ın F Grubu’nda 7 puanla üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ne veda eden İtalya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

Son 32 turunda Ludogorets’i eleyen Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki maçlarını tek maç eleme sisteminde oynadı. Conte’nin öğrencileri, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen, yarı finalde de Shakhtar Donetsk’i geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcü isim Lukaku

Inter’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter’de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D’Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi finaline tek mağlubiyetle geldi

İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, kulüpler düzeyinde Avrupa’nın 2 numaralı kupasında grup aşamasından itibaren 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8’ini kazanan Sevilla, 2 beraberlik, bir mağlubiyet yaşadı.

A Grubu’nda tek yenilgisini deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’e karşı yaşayan Sevilla, gruptaki diğer 5 maçını kazanarak 15 puan topladı ve birinci sırayı aldı.

Son 32 turunda Romanya’nın Cluj takımını deplasman golü avantajıyla eleyen Sevilla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonraki turları tek maç eleme usulüyle oynadı. İspanya temsilcisi, son 16 turunda İtalya takımı Roma, çeyrek ve yarı finalde İngiltere ekiplerini saf dışı bıraktı. Sevilla, çeyrek finalde Wolverhampton, yarı finalde ise Manchester United’ı geçerek finalin yolunu tuttu.

En golcüsü Munir El Haddadi

Sevilla’nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü futbolcusu, Fas asıllı İspanyol forvet Munir El Haddadi oldu.

Munir El Haddadi, Avrupa Ligi’nde takımına 5 gol kazandırdı. Franco Vazquez ve Youssef En-Nesyri ikişer kez rakip fileleri havalandırırken takımdan ayrılan isimler Munas Dabbur 3, Javier Hernandez 2 golle katkı sağladı.

Sergio Reguilon, Oliver Torres, Suso, Lucas Ocampos, Luuk de Jong ve Bryan Gil ise birer gol buldu.

Sevilla 6. şampiyonluk peşinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Almanya’nın Köln kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak 2020 finali ise İspanyol kulübü Sevilla ile İtalya’nın Inter takımını karşı karşıya getirecek. 22 yıl sonra ilk kez final oynayacak Inter, 1991, 1994, 1998’den sonra 4’üncü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 şampiyonu Sevilla ise 6. şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Inter 4. kupanın peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 4 kez finale çıkan Inter’in 3 kupası bulunuyor. 1991, 1994 ve 1998 yıllarında şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekip, 1997’de kupayı Schalke 04’e kaptırmıştı.

Inter’in yanı sıra Liverpool, Juventus ve Atletico Madrid’de kazandıkları 3 kupayla Sevilla’nın ardında 2. sırada yer alıyor. İtalyan ekip, Sevilla’yı mağlup etmesi halinde 4 kupayla diğer rakiplerini de geride bırakmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Barcelona ve Borussia Dortmund’un ardından grubu 3. sırada tamamlayıp yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Milano ekibi, son 32 turunda Ludogorets, son 16 turunda Getafe, çeyrek finalde Bayer Leverkusen ve yarı finalde Shakhtar Donetsk’i eleyip finale ulaştı.

Sevilla ve Inter, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek.

Aynı ülke takımlarına karşı maçları

Sevilla, Avrupa’da 14. kez İtalyan ekiplerine karşı mücadele edecek. İspanyol ekip, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Inter ise İspanyol takımlarına karşı 44. karşılaşmasına çıkacak. Avrupa’da İspanyollara 18 kez kaybeden Inter, 14 galibiyet alırken 11 maç berabere bitti.

"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa’nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu. Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3’er şampiyonluk yaşayan İngiltere’nin Liverpool, İspanya’nın Atletico Madrid, İtalya’nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

5 kez: Sevilla (İspanya)

3: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2: Borussia Mönchengladbach (Almanya), Tottenham (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Ipswich Town (İngiltere), Napoli (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda), Schalke 04 (Almanya), Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Chelsea (İngiltere), Manchester United (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki finalde, İngiltere’nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç

1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1

1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 2-0

1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0

1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1

1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1

1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2

1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0

1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0

1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0

1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4

1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0

1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1

1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı)

1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1

1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2

1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1

1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı)

1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3

1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0

1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1

1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0

1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0

1993-94 Inter Salzburg 1-0, 1-0

1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1

1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1

1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı)

1997-98 Inter Lazio 3-0

1998-99 Parma Olympique Marsilya 3-0

1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı)

2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada)

2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2

2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada)

2003-04 Valencia Olympique Marsilya 2-0

2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1

2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0

2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı)

2007-08 Zenit Glasgow Rangers 2-0

2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada)

2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada)

2010-11 Porto Braga 1-0

2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0

2012-13 Chelsea Benfica 2-1

2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı)

2014-15 Sevilla Dnipro 3-2

2015-16 Sevilla Liverpool 3-1

2016-17 Manchester United Ajax 2-0

2017-18 Atletico Madrid Olympique Marsilya 3-0

2018-19 Chelsea Arsenal 4-1

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç

1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0

1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1

1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0

1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1

1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0

1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1

1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0

1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2

1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0

1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0

1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3

1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0

1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA’nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.



