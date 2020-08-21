Sevilla - Inter maç sonucu: 3 - 2

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu! Turnuva tarihinin uzak ara en başarılı takım Sevilla, 6.kez yer aldığı finalde yine hata yapmadı ve İtalyan devi Inter'i 3-2 yenip kupayı kazanmayı başardı. Sevilla 2015-16 sezonundan sonra yine UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui ise kulüp kariyerinde ilk kez kupa kazanmış oldu. Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılan Fernando ise 90 dakika sahada kaldı ve bu başarıda önemli bir pay sahibi oldu





Sevilla'nın kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalleri

2005-06 Sevilla 4-0 Middlesbrough

2006-07 Sevilla 2-2 (pen) Espanyol

2013-14 Sevilla 0-0 (pen) Benfica

2014-15 Sevilla 3-2 Dnipro

2015-16 Sevilla 3-1 Liverpool

2019-20 Sevilla 3-2 Inter





Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Sevilla serbest vuruş kazandı. Suso ortaladı savunma topu uzaklaştırdı.

PENALTI! 3.dakikada Inter penaltı vuruşu kazandı

GOL! 5.dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle Inter 1-0 öne geçti. Lukaku böylece üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol atmış oldu.

GOL! 12.dakikada Luuk de Jong'un golüyle Sevilla durumu 1-1 yaptı

GOL! 32.dakikada Luuk de Jong'un golüyle Sevilla durumu 2-1 yaptı

GOL! 35.dakikada Godin'in golüyle Inter durumu 2-2 yaptı

İlk yarı 2-2 berabere sona erdi

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

GOL! 74.dakikada Diego Carlos'un golüyle Sevilla durumu 3-2 yaptı

83.dakikada kale sahasında oluşan karambolde Lukaku'nun şutunun son anda savunma çizgiden çıkardı

Mücadeleyi Sevilla 3-2 üstün tamamladı





"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, kupayı toplamda 6 kez kazanırken 3’er şampiyonluk yaşayan İngiltere’nin Liverpool, İspanya’nın Atletico Madrid, İtalya’nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

6 kez: Sevilla (İspanya)

3: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2: Borussia Mönchengladbach (Almanya), Tottenham (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Ipswich Town (İngiltere), Napoli (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda), Schalke 04 (Almanya), Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Chelsea (İngiltere), Manchester United (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçmişti

UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki finalde, İngiltere’nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.



