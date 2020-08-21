Sevilla - Inter (CANLI)

Dünyayı etkisi altına koronavirüs nedeniyle 8'li final formatıyla Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen ve tek maç eleme usulüne göre oynanan Avrupa Ligi’nde final zamanı...Müthiş heyecan; İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter arasında. UEFA Kupası adıyla düzenlenen, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, kupayı 6. kez kazanmanın peşinde. Kırmızı-Beyazlılar, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçmişti. Fırtına gibi esen Inter ise finallerin takımı Sevilla'yı avlayıp 4. kez Kupa 2'yi müzesine götürmek istiyor...

Sevilla - Inter ilk 11'ler

Sevilla: Bono, Navas, Carlos, Kounde, Reguilon, Banega, Fernando, Ocampos, Suso, Jordan, De Jong

Inter: Handanovic, Godin, Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Barella, Young, Lukaku, Lautaro Martinez





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MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Sevilla serbest vuruş kazandı. Suso ortaladı savunma topu uzaklaştırdı.

PENALTI! 3.dakikada Inter penaltı vuruşu kazandı

GOL! 5.dakikada Lukaku'nun penaltı golüyle Inter 1-0 öne geçti. Lukaku böylece üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da gol atmış oldu.

GOL! 12.dakikada Luuk de Jong'un golüyle Sevilla durumu 1-1 yaptı













En golcü isim Lukaku

Inter’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki en golcü ismi Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku oldu.

Yarı finalde Shakhtar Donetsk karşısında 2 gol atan 27 yaşındaki forvet, Ludogorets, Getafe, Bayer Leverkusen ve Shakhtar Donetsk maçlarında da birer gol atmayı başardı. Lukaku, üst üste 10 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Inter’de Lautaro Martinez ve Christian Eriksen ikişer, Nicolo Barella, Danilo D’Ambrosio ve Cristiano Biraghi birer kez rakip fileleri havalandırdı.

"Kupa 2"nin kralı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa’nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu. Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3’er şampiyonluk yaşayan İngiltere’nin Liverpool, İspanya’nın Atletico Madrid, İtalya’nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

5 kez: Sevilla (İspanya)

3: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2: Borussia Mönchengladbach (Almanya), Tottenham (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Ipswich Town (İngiltere), Napoli (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda), Schalke 04 (Almanya), Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Chelsea (İngiltere), Manchester United (İngiltere)

Galatasaray tarihe geçti!

UEFA Kupası’nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki finalde, İngiltere’nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.



