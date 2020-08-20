UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya’nın Sevilla ile İtalya’nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre Inter’in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla’nın ise 338 milyon euro oldu.

Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68’er milyon euro ile Inter’in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50’şer milyon euro ile Sevilla’nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Inter’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (euro)

Christian Eriksen 68 milyon

Romelu Lukaku 68 milyon

Lautaro Martinez 64 milyon

Stefan de Vrij 48 milyon

Marcelo Brozovic 48 milyon

Milan Skriniar 48 milyon

Nicolo Barella 36 milyon

Alessandro Bastoni 31,5 milyon

Stefano Sensi 24 milyon

Matias Vecino 18,5 milyon

Alexis Sanchez 16 milyon

Valentino Lazaro 15 milyon

Joao Mario 13 milyon

Roberto Gagliardini 12 milyon

Danilo D’Ambrosio 10,5 milyon

Cristiano Biraghi 9,5 milyon

Sebastiano Esposito 9 milyon

Diego Godin 8 milyon

Victor Moses 6,8 milyon

Kwadwo Asamoah 6,5 milyon

Antonio Candreva 5,5 milyon

Samir Handanovic 4,8 milyon

Ashley Young 3,2 milyon

Lucien Agoume 3,2 milyon

Andrea Ranocchia 2,4 milyon

Gabriel Brazao 1,8 milyon

Axel Bakayoko 1,6 milyon

Borja Valero 1,2 milyon

Lorenzo Pirola 900 bin

Daniele Padelli 650 bin

Georgios Vagiannidis 400 bin

Tommaso Berni 100 bin

Toplam 586,05 milyon

Futbolcu Değeri (avro)

Lucas Ocampos 50 milyon

Diego Carlos 50 milyon

Jules Kounde 30 milyon

Sergio Reguilón 25 milyon

Suso 17,5 milyon

Tomas Vaclik 14,5 milyon

Joan Jordán 14,5 milyon

Oliver Torres 13,5 milyon

Youssef En-Nesyri 12 milyon

Carlos Fernández 10 milyon

Luuk de Jong 9,5 milyon

Franco Vázquez 9,5 milyon

Munir El Haddadi 9 milyon

Bryan Gil 9 milyon

Fernando Reges 8 milyon

Ever Banega 7 milyon

Nemanja Gudelj 5,5 milyon

Roque Mesa 5,5 milyon

Ibrahim Amadou 5,5 milyon

Sergio Escudero 4,8 milyon

Joris Gnagnon 4,8 milyon

Alejandro Pozo 4,5 milyon

Sergi Gomez 4 milyon

Aleix Vidal 3,5 milyon

Jesus Navas 3,2 milyon

Yassine Bounou 3 milyon

Sebastien Corchia 1,6 milyon

Juan Soriano 1,6 milyon

Marc Gual 1,1 milyon

Javi Diaz 400 bin

Toplam 338 milyon