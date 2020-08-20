UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya’nın Sevilla ile İtalya’nın Inter takımlarının toplam futbolcu değeri 924 milyon euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın güncel verilerine göre Inter’in tahmini piyasa değeri 586 milyon, Sevilla’nın ise 338 milyon euro oldu.
Danimarkalı Christian Eriksen ve Belçikalı Romelu Lukaku 68’er milyon euro ile Inter’in, Arjantinli Lucas Ocampos ve Brezilyalı Diego Carlos 50’şer milyon euro ile Sevilla’nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Inter’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (euro)
Christian Eriksen 68 milyon
Romelu Lukaku 68 milyon
Lautaro Martinez 64 milyon
Stefan de Vrij 48 milyon
Marcelo Brozovic 48 milyon
Milan Skriniar 48 milyon
Nicolo Barella 36 milyon
Alessandro Bastoni 31,5 milyon
Stefano Sensi 24 milyon
Matias Vecino 18,5 milyon
Alexis Sanchez 16 milyon
Valentino Lazaro 15 milyon
Joao Mario 13 milyon
Roberto Gagliardini 12 milyon
Danilo D’Ambrosio 10,5 milyon
Cristiano Biraghi 9,5 milyon
Sebastiano Esposito 9 milyon
Diego Godin 8 milyon
Victor Moses 6,8 milyon
Kwadwo Asamoah 6,5 milyon
Antonio Candreva 5,5 milyon
Samir Handanovic 4,8 milyon
Ashley Young 3,2 milyon
Lucien Agoume 3,2 milyon
Andrea Ranocchia 2,4 milyon
Gabriel Brazao 1,8 milyon
Axel Bakayoko 1,6 milyon
Borja Valero 1,2 milyon
Lorenzo Pirola 900 bin
Daniele Padelli 650 bin
Georgios Vagiannidis 400 bin
Tommaso Berni 100 bin
Toplam 586,05 milyon
Futbolcu Değeri (avro)
Lucas Ocampos 50 milyon
Diego Carlos 50 milyon
Jules Kounde 30 milyon
Sergio Reguilón 25 milyon
Suso 17,5 milyon
Tomas Vaclik 14,5 milyon
Joan Jordán 14,5 milyon
Oliver Torres 13,5 milyon
Youssef En-Nesyri 12 milyon
Carlos Fernández 10 milyon
Luuk de Jong 9,5 milyon
Franco Vázquez 9,5 milyon
Munir El Haddadi 9 milyon
Bryan Gil 9 milyon
Fernando Reges 8 milyon
Ever Banega 7 milyon
Nemanja Gudelj 5,5 milyon
Roque Mesa 5,5 milyon
Ibrahim Amadou 5,5 milyon
Sergio Escudero 4,8 milyon
Joris Gnagnon 4,8 milyon
Alejandro Pozo 4,5 milyon
Sergi Gomez 4 milyon
Aleix Vidal 3,5 milyon
Jesus Navas 3,2 milyon
Yassine Bounou 3 milyon
Sebastien Corchia 1,6 milyon
Juan Soriano 1,6 milyon
Marc Gual 1,1 milyon
Javi Diaz 400 bin
Toplam 338 milyon