Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini resmen açıklayarak gövde gösterisi yapan Sarı-Kırmızılılar'da operasyon devam ediyor. Bir yandan gelecek isimler için camiada heyecan sürerken, diğer yandan da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor.

'Nelsson çok iyi bir futbolcu'

1 ay evvel Galatasaray 'dan, Marcao'yu 12+3 milyon Euro bedelle kadrosuna katan Sevilla şimdi de Victor Nelsson için bastırıyor. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, yerel basına verdiği röportajda 'Nelsson çok iyi futbolcu' ifadelerini kullanırken, Cim Bom'la da çok sıkı bir pazarlık halinde.

Teklif yükseltmesi bekleniyor

14 milyon Euro'luk resmi teklifini sunan Endülüs ekibine, Aslan 'Hayır' cevabı verdi. Ancak Sevilla'nın henüz masadan kalkmaya niyeti yok, görüşmeler tam gaz devam ediyor. Dursun Özbek ve ekibi, 20 milyon Euro'nun altında bir rakama Danimaralı stoperi bırakmayı düşünmüyor. Monchi'ye de bu durumun iletildiği, Sevilla'nın artık teklif yükseltmesinin beklendiği gelen haberler arasında.





Erden Timur da açıkladı!

Victor Nelsson'un da artık Galatasaray'daki misyonuna tamamladığına inandığı ve İspanya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanvekili Erden Timur da bugün basınla yaptığı sohbet toplantısında 23 yaşındaki stoperin ayrılmak istediğini kendilerine bildirdiğini ve bunun üzerine B planlarının hazır olduğunu söylemişti.

25 milyon Euro maddesi var

Geçen sezon başında Kopenhag'tan 7 milyon Euro'ya transfer olan genç futbolcunun sözleşmesinde '25 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Sevilla ile Galatasaray anlaşma sağlarsa, Nelsson geçen sezonki partneri Marcao ile İspanya'da buluşacak.

Fanatik Özel / Yakup Çınar