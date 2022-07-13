Victor Nelsson için flaş iddia... Galatasaray 'dan bonuslarla birlikte 15 milyon Euro karşılığında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla şimdi de Victor Nelsson'u gözüne kestirdi. 23 yaşındaki stoperi Jules Kounde'yi, Barcelona'ya göndermeye hazırlanan Endülüs ekibinin, Sarı-Kırmızılılar'ın Danimarkalı futbolcusunu listesine aldığı öne sürüldü.

Sevilla'ya yakın bir kaynak olan La Colina de Nervion, İspanyol temsilcisinin, Marcao transferinden sonra partneri Nelsson'un da dikkat çektiğini ve araştırmaya başladığını iddia etti. Haberde henüz Galatasaray ve Nelsson'la temasa geçilmediği kaydedilirken, transfer çalışmalarına devam eden Sevilla'da ikilinin yeniden buluşabileceği belirtildi.

Hatırlanacağı üzere geçen sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya kadroya katılan Nelsson'un sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.