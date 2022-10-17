Sevilla, Galatasaray ile yeniden masaya oturabilir

Sezon başında Galatasaray 'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, savunmaya bir takviye daha yapmanın planlarını yapıyor. Sportif Direktör Monchi'nin öncelikli hedefi ise PSG olacak.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, İspanyol ekibi ilk olarak eski oyuncusu Sergio Ramos için teklifte bulunacak. PSG ile yapılacak transfer görüşmelerine göre ise, b planı devreye girecek.

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PSG ile transfer görüşmelerini yapacak olan Monchi, Ramos transferini gerçekleştiremezse bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çalacak. Sezon başında Marcao'nun ardından Nelsson'u da isteyen ancak transferi gerçekleştiremeyen Endülüs ekibi, Danimarkalı stoper için bir kez daha teklifte bulunacak.

GALATASARAY'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ

Geçtiğimiz günlerde Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirmeye giden sarı - kırmızılıların Sevilla ile yapılacak görüşmelerde geçmiştekinden daha yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

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İspanyol medyasına göre sezon başı yapılan 14 milyon Euro değerindeki teklifi reddeden Galatasaray'ı ikna etmek için 20 milyon Euro teklif edilmesinin gerekecek.

25 milyon Euro değerinde serbest kalma maddesine sahip olan Nelsson, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 54 maçta forma giydi. Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na katılmaı beklenen Nelsson, Teknik Direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezlerinden biri oldu.