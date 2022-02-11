Sevilla – Elche maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde 9 maçtır kaybetmeyen Sevilla, son 3 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son olarak Osasuna deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip, son 5 iç saha maçının hepsinde gol bulmayı başardı. Ev sahibi takımda sakatlar biraz can sıkarken stoperler de Montiel ve Navas dışında orta sahanın 2 önemli ismi Suso ve Lamela bu maçta forma giyemeyecek.

Elche ligin son haftalarında formda takımı. Son 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alan konuk ekip, özellikle dış saha performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çıktığı son 5 deplasman maçında 1 mağlubiyet alan Elche, bu maçların 4’ünde en az 2 gol atma başarısı gösterdi ve orta sahada Raul Guti dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Sevilla’nın bu maçta puan ya da puanlar almasını bekleyebiliriz. Bu mücadelede 2 takımın gol atması muhtemel.