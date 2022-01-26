İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişata son vermek isteyen Newcastle United, ara transferde savunmasını Sevilla'dan Diego Carlos ile güçlendirmek istiyordu. Ancak Sevilla'dan İngiliz kulübüne kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Sevilla yönetimi Diego Carlos'u takımda tutma kararı aldı. Newcastle United ile yapılan uzun görüşmelerin ardından Sevilla tarafından, İngiliz kulübün iki teklifi reddedildi.

Newcastle United transfer döneminin sona ermesine yakın bir zaman kalmışken, Brezilyalı futbolcu için bir kez daha teklifte bulunmaya hazırlanıyor ancak İspanyol ekip futbolcuyu takımda tutmaya kararlı.

Bu sezon Sevilla formasıyla 30 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



