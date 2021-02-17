Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Ligde 5 maçlık seri yakalayan Sevilla, çıkışını Devler Ligi'nde de sürdürmeye çalışacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Dortmund ise moral ve avantajla evine dönmenin peşinde olacak. Peki, Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 heyecanı yaşanıyor. Sevilla ile Borussia Dortmund rövanş öncesi avantajlı skor almak için sahaya çıkacak. La Liga'da 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Julen Lopetegui'nin Sevilla'sı çıkışını Alman rakibi karşısında sürdürmeye çalışacak. Bundesliga'da şampiyonluk yarışının geride kalan, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alan Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund ise moral ve avantajla evine dönmenin peşinde olacak.
Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Sevilla - Borussia Dortmund muhtemel 11'ler:
Sevilla: Bounou, Vidal, Kounde, Carlos, Rekik, Fernando, Rakitic, Jordan, Suso, Gomez, En-Nesyri
Borussia Dortmund: Hiltz, Emre Can, Ajanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Sancho, Reyna, Reus, Haaland
Sevilla'da Acuna, Ocampos, Navas ve Rodriguez'in hafif sakatlıkları bulunuyor. Dortmund'da ise sakatlıkları devam eden Witsel, Zagadou ve Bürki, zorlu maçta forma giyemeyecek.