Sevilla bir üst turda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio’yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 22:43
- A +
Sevilla bir üst turda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Sevilla, konuk ettiği Lazio’yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı’nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia’nın golleriyle Lazio’yu 2-0 mağlup etti.

Sevilla’da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio’da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.